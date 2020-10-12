Pandemi hasarına karşı 400 milyon liralık katkı

TSB, Sigorta Haftası’nda sektördeki gelişmeleri değerlendiren ve sektörün önemine değinen bir açıklama yaptı.

HAREKETE GEÇTİK



Benli, “İyi günde, kötü günde sigortalılarımızın yanında olmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörümüz 2020’nin ilk yarısı itibarıyla 272 milyar TL aktif büyüklüğe ve ağustos sonu itibarıyla 53.3 milyar TL prim üretimine ulaştı” dedi. Benli, şöyle konuştu: “2020 hem pandemi hem de doğal afetlerle sigortanın bir ihtiyaç olduğunu tekrar hatırlattı. 24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya illeri başta olmak üzere bölgeyi etkileyen deprem yaşandı. Yaz aylarında sel ve dolu felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Tüm afetlerin ardından hızla hasar tespit çalışmalarını ve ödemeleri başlattık. Pandemi döneminde de üzerimize düşenleri yaptık. Pandemi döneminde 50.6 milyon TL’si sağlık branşı olmak üzere 400 milyon TL’lik katkı sağladık.”

BES 160 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI



Benli, şunları söyledi: “24 Eylül itibarıyla BES ve OKS’de toplam katılımcı sayısı 12.5 milyona ve toplam fon büyüklüğü 160 milyar TL’ye yaklaştı. İlk yarıda 19.9 milyar TL tazminat üstlendik. 129.3 trilyon TL’lik büyüklüğümüzle pek çok projeye güvence sağladık. Nükleer enerji santrallerinden altyapı yatırımlarına farklı projelere sağladığımız teminatla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik bir fonksiyon üstleniyoruz.”