Pandemi döneminde işten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

Pandemi döneminde işten çıkarma yasağı ile ilgili gelişmeler çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına işten çıkarma yasağı kanun teklifi kabul edilerek yasalaşmıştı. Bu yasak belli bir süreliğine getirilmişti. Peki, işten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

İşten çıkarma yasağı 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süre ile uzatıldı.

Kararı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasak ile ilgili yeni gelişmeler geldikçe haberimiz içerisine eklenecektir.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı iş yerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine göre iş yerleri çalışanının 3 ay işten çıkaramayacak.

İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.