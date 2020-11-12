Palladium Cadde Küçükyalı'daki mağazaların satışları kısa sürede tamamlandı! Yoğun talep üzerine 2. Faz satışlarına çok yakında başlanıyor!

Anadolu Yakası’nın en büyük karma kullanımlı projelerinden biri olarak İstanbul’un en nadide semtlerinden Küçükyalı’da, Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçirilen Nidapark Küçükyalı içerisinde ve özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan açık hava mağazacılığı konseptinde geliştirilen Palladium Cadde Küçükyalı mağazaları, satışa çıktığı ilk gün büyük ilgi gördü.

Tahincioğlu ayrıcalığı ile geliştirilen “Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli” ile 60 ay 0 faiz veya banka kredisiz, dosya masrafsız, vade farksız ve hayat sigortasız 120 ay 0,79 vade farkı ile sunulan ticari ünitelerin 1. fazının satışları çok kısa sürede tamamlandı.

GELEN YOĞUN TALEP NEDENİYLE 2. FAZ MAĞAZALAR, ÖNE ÇEKİLEREK ÇOK YAKINDA SATIŞA ÇIKIYOR!

350 m uzunluğundaki Palladium Cadde Küçükyalı mağazaları, Nidapark Küçükyalı içerisinde satışları tamamlanan Kınalı, Burgaz, Heybeli, Sedef, Mahalle ve yeni satışa sunulan Büyükada (Multi Evler) etaplarınının yanında yer alacak. Mağazalar, 2019 verilerine göre bölgede E5 üzerinden haftada yaklaşık 1 milyon araç geçtiği bir lokasyonda konumlanması ile de değer kazanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Palladium Cadde Küçükyalı’daki mağazalarımızın 1. faz satışları, çok kısa bir zaman diliminde tamamlandı. Öncelikle bizlere güvenen ve projemize yatırım yapan herkesin ilgisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Çok talep göreceğine inandığımız açık hava cadde mağazacılığı konseptine ilginin ne kadar büyük olduğunu hep birlikte gördük. İlk fazın satışında yaklaşık 300 milyon TL ciro elde ettik. Projemiz içerisinde sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı, bir çok tanınmış markaların bulunacağı mağazaları, Türk ve Dünya mutfağından lezzetler sunan restoranları, günün yorgunluğunu atacak mekânları ve çocuklar için oluşturulacak eğlenceli oyun alanları ile dışarı çıkma ve alışveriş merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak değişen yaşam biçimleri ve ihtiyaçlarına yanıt verecek. Var olan ilgi nedeniyle 1. Fazın satışını öne çekmiştik. Yoğun ilgi ve talep sebebi ile 2. Fazın satışlarını da öne çekerek çok yakında satışa çıkartacağız.” dedi.