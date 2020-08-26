Palamutun tanesi 10 TL'den tezgahta

Gırgır ve trol yöntemiyle su ürünleri avcılığının Akdeniz’de 15 Eylül, diğer denizlerde ise 1 Eylül’de başlamasıyla palamut gibi balık türlerinin tezgahta bollaşması, fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, “1 Eylül’den itibaren palamut ve lüfer bollaşacak” dedi.