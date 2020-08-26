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  3. Palamutun tanesi 10 TL'den tezgahta
26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:52 | Son Güncelleme:

Palamutun tanesi 10 TL'den tezgahta

Palamutun tanesi 10 TL'den tezgahta

Çanakkaleli olta balıkçılarının yakaladığı palamut, tanesi 10 liradan tüketiciye sunuldu.

Gırgır ve trol yöntemiyle su ürünleri avcılığının Akdeniz’de 15 Eylül, diğer denizlerde ise 1 Eylül’de başlamasıyla palamut gibi balık türlerinin tezgahta bollaşması, fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, “1 Eylül’den itibaren palamut ve lüfer bollaşacak” dedi.

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