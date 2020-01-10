Paketlerin üzerindeki bu detaya dikkat! Sigara kadar zararlı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğiyle de 1 Ocak itibariyle hazır ambalajlı gıdaların paketlerinde beslenme bildirimi zorunlu hale getirildi.

Bu tarihten itibaren hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilecek gıdaların etiketinde, gıdanın 100 gram veya 100 mililitresinde bulunan enerji değeri, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak.

31 ARALIK SONRASI ÜRETİLENLERİ KAPSAYACAK

Etiketler üzerinden getirilen çok sayıda bildirim zorunluluğunun kapsamı için de uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi esas alınacak. Gıda üreticileri tarafından 31 Aralık'tan önce üretilip etiketlenen ve piyasaya arz edilen gıdalar raf ömürlerinin sonuna kadar düzenlemeye dahil edilmeyecek.

GÜNDE 5 GRAMDAN FAZLA TÜKETMEYİN

Besin bildiriminde en fazla dikkat edilmesi gereken detay tuz oranı olacak. Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketimini 5 gramın altında önerirken, Bakanlıkça da Türk Gıda Kodeksi kapsamında yapılan yasal düzenlemelerle, gıdalardaki tuzun azaltılması için çok sayıda adım atıldı.

Buna göre, tuz oranı, ekmeklerde en az yüzde 25, kavurmada ağırlıkça yüzde 40, salçalarda en az yüzde 64, kırmızı pul biberde yüzde 22 düşürüldü.

Sofralık zeytinde tuz miktarıağırlıkça maksimum yüzde 8 ile sınırlandırılırken, peynirlerin içerebileceği maksimum tuz oranı çeşidine göre değişmekle birlikte yüzde 35-61 azaltıldı.

SİGARA KADAR TEHLİKELİ!

Aşırı tuz tüketiminin en az sigara kadar toplum sağlığına zararlı olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Haluk Mumcuoğlu Yeni Şafak'a yaptığı açıklamadı, ''Tuz damar içindeki sıvı miktarını artırarak ödeme yol açmaktadır. Çok tuz tüketimi tansiyonu yükselterek yüksek tansiyona neden olmaktadır. Koroner arter yani kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini, buna bağlı olarak kalp krizi, inme ve felç riskini artırmaktadır. Mide kanseri ve osteoporoz ihtimallerini yükseltir. Yine fazla tuz tüketimi insülin direncine yol açarak obeziyete, gebelerde ise gebelik zehirlenmesine neden olabilmektedir.'' dedi.

1 ÇAY KAŞIĞINI GEÇMEMELİ

Normalde tüketilen gıdaların içinde belirli miktarda tuz zaten bulunduğunu da kaydeden Mumcuoğlu, tuz içeren besinler arasına peynir, zeytin, ekmek, turşu, salça, soda, ketçap, hardal, soya sosu, konserveler, ,salam sosis, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etler, tuzlu kuruyemişler, krakerler ve cipsler bulunduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;