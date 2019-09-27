PAEM başvuruları bugün sona eriyor! PAEM komiser yardımcılığı ön başvurusu nasıl yapılır?

PAEM başvuruları bugün itibari ile sona eriyor. Polis Akademisi Başkanlığı polis alımı ilanına göre, 2019 PAEM kapsamında 2000 komiser yardımcısı alımı yapılıyor. Başvurular 17 Eylül tarihinde başlamıştı. Ön başvuruda bulunacak adayların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Alım şartlarına göre; adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyelikleri bulunmayacak. Peki PAEM komiser yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır? diye merake diyorsanız işte yanıtı..

PAEM ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı, 2 bin komiser yardımcısı adayı alacağının da duyurusunu yaptı. Komiser yardımcılığı başvurularının 27 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamlanması gerekiyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU ŞEKLİ

Ön başvuruda bulunacak adaylar www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet hesapları ile 17 Eylül -27 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır.E-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru yapacaklardır.

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvuracak adayların, 2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 taban veya üzerinde puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının en az 63 taban puanı almış olması gerekiyor.

Adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyelikleri bulunmayacak.

Adaylarda aranan şartların tamamı Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde "www.pa.edu.tr" yer alıyor. Adayların, başvuru öncesi kılavuzu detaylı şekilde incelemesi tavsiye ediliyor.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI SINAV ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

Ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından önce sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (YÜZ Otuz Türk Lirası) 17 Eylül 2019 saat 09:00’dan, 27 Eylül 2019 saat 17:00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2019 YILI 5. DÖNEM PAEM LİSANS MEZUNU GİRİŞ SINAVI nolu hesaba yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı, EFT ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)