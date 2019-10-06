PAEM başvuru sonuçları açıklandı mı? PAEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

PAEM başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Emniyet Teşkilatının komiser yardımcısı ihtiyacını karşılamak üzere 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacağını açıklamıştı. Ön başvuru işlemleri tamamlandı. Adaylarda aranan şartların tamamı Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde "www.pa.edu.tr" yer alıyor. PAEM başvuru sonuçları açıklandı mı? diye merak edenleri çin yanıtı haberimizde..

PAEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi'nden PAEm başvuru sonuçlarına ilişkin bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldikçe haberimizde yer alacak.



İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU ŞEKLİ

Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (Paem) Müdürlüğü Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı sınavı işlemleri, sistem üzerindeki başvuru yoğunluğu sebebiyle, 27.09.2019 tarihi 17.00 saatine kadar HALK BANKASI’na başvuru ücreti yatıran adayların, internet üzerinden 29.09.2019 tarihinde saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini tamamladı. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları Başvuru ve Öğrenci Seçme ve Değerlendirme Kılavuzunda belirtilmiştir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık komisyonunda hakkında “Öğrenci Adayı OLUR” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, fiziki yeterlilik sınavını, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarakyapılır. Adayların sınavları, erkek ve kadın kategorisinde farklı kriterlere göre değerlendirilir.

b) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak

zorunludur. Bu sınavda başarılı olanlar, mülakat/Sözlü sınavına alınırlar. Başarısız olan adaylar hakkında (Fiziki yeterlilik sınavında 70 puanın altında puan alanlar) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanın %25’i ve mülakat/sözlü sınavı puanının %50’ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat/sözlü puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

PAEM giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilir.