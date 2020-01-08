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Özgür Şef'e icra şoku!

Özgür Şef'e icra şoku!

Özgür Şef ibareli patent ve özel olarak tasarlanmış Özgür Şef Logosu icradan satılacak. 250 bin TL değer biçilen marka yarı fiyatı olan 125 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

Ünlü şef Özgür Özcan’a ait olan marka ve logo icradan satılığa çıkartıldı.

Ekranların Özgür Şef’i olarak tanınan ve yıllarca yemek programı yapan Özgür Özcan’a ait olan marka 2013 Sınai Mülkiyet Kanununa göre 26 Aralık 2013 tarihinden itibaren on yıl müddetle tescil edilmiştir.

Konuyla ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, yapılacak olan ihale ile birlikte tanınmış bir marka patentinin satılacağını ifade etti.

Markaya ait ilk restourant 2010 yılında İstanbul Bebek’te açıldı. Daha sonrasında ise 2011 yılında Ataşehir ve 2014 yılında Kalamış şubeleri hizmet vermeye başladı.

(İHA)


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