Özgür Şef'e icra şoku!

Ünlü şef Özgür Özcan’a ait olan marka ve logo icradan satılığa çıkartıldı.

Ekranların Özgür Şef’i olarak tanınan ve yıllarca yemek programı yapan Özgür Özcan’a ait olan marka 2013 Sınai Mülkiyet Kanununa göre 26 Aralık 2013 tarihinden itibaren on yıl müddetle tescil edilmiştir.

Konuyla ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, yapılacak olan ihale ile birlikte tanınmış bir marka patentinin satılacağını ifade etti.

Markaya ait ilk restourant 2010 yılında İstanbul Bebek’te açıldı. Daha sonrasında ise 2011 yılında Ataşehir ve 2014 yılında Kalamış şubeleri hizmet vermeye başladı.

(İHA)