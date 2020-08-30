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  3. Özel okullarda KDV indirimi yapıldı
30 Ağustos 2020 Pazar 07:24 | Son Güncelleme:

Özel okullarda KDV indirimi yapıldı

Özel okullarda KDV indirimi yapıldı
İHA

Özel okullarda KDV indirimi yapıldı. Yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildi. İndirim kararı 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Karar özel Üniversiteler için de geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

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