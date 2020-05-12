Özel hastanelerden normalleşme adımı

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Koronavirüs salgınında vaka sayısının azalması ve yoğun bakım ünitelerinde hasta kalmamasıyla normalleşme süreci başladı. Salgın boyunca hizmet vermeye devam eden ancak vatandaşın virüs korkusu nedeniyle iş hacmi yüzde 80 gerileyen özel hastaneler de vatandaşları yeniden çekmek için mail ve mesaj yoluyla bilinçlendirme kampanyaları başlattı.

‘BİZE İHTİYAÇ KALMADI’



Yoğun bakım ünitelerinde neredeyse Kovid-19 hastasının kalmadığını belirten Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, “Önümüzdeki dönemde sadece Kovid-19 hastalarına hizmet verecek kamuya ait dev pandemi hastaneleri hizmete giriyor. İhtiyaç kalmadığı için pandemi statüsünde hizmet veren bir çok özel hastane bu statüden çıkmak için Sağlık Bakanlığı’na başvuruyor” dedi.

MAİL VE SMS YOLLUYORLAR



Normalleşme süreciyle birlikte özel hastanelerin de sağlığını erteleyen vatandaşlara ulaşmaya çalıştığına dikkat çeken Bahat şunları kaydetti: “Amerika’da son birkaç haftadır virüs bulaşır endişesiyle sağlığını erteleyen kalp hastalarında ciddi ölüm oranları görülmeye başlandı. Türkiye’de hastaneler son derece iyi dezenfekte ediliyor, Kovit-19 hastaları ayrı girişlerden alınıyor ve izolasyon şartları çok iyi sağlanıyor. Bu nedenle vatandaşların hastaneye gitmekten korkmaması gerekiyor. Aksi taktirde önümüzdeki dönemde koronadan değil, başka sebeplerle ölümler artacak.”

340 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR



2000 sağlık kuruluşunun olduğu Türkiye’de 567 özel hastane, 1 milyon 50 bin sağlık çalışanı bulunuyor. 42 bin yatak kapasitesinin olduğu özel hastanelerin 340 bin kişiye istihdam sağladığı bilgisini veren Reşat Bahat, bu dönemde gelirleri yüzde 20’ye inen özel hastanelerin zor günler geçirdiğini söyledi. Pandemi sürecinde sağlık ihracatı yapamayan ve normal hasta kabul edemeyen özel hastanelerin personelinin maaşlarını ödeyemez duruma geldiğini ve bankalarda kredibilitelerinin bittiğini hatırlatan Bahat, “Türk sağlık sektörü pandemi döneminde dünyaya gücünü gösterdi. Bu gücü kaybetmemek için kredi borçlarımızın ertelenmesi, personel yükümüzün alınması ve malzeme desteği verilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

KRONİK HASTALAR TEDAVİYİ AKSATTI



Özel 100. Yıl Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tarık Purtuloğlu, vatandaşları yeniden hastanelerine çekmek için çalışmalara başlattıklarını söyledi. Pandemi sürecinde iş hacimlerinin yüzde 80 gerilediğine dikkat çeken Purtuloğlu, “Bu dönemde acil olmadığı müddetçe kimse evden çıkmadı. Biz de sağlık hizmetini eve taşıdık. Bu dönemde kalp, tansiyon, şeker ve diyaliz hastaları tedavilerini aksattı. Bu, ciddi sağlık sorunları meydana getireceği için bu bilinçlendirme çalışmalarına başladık” dedi. BHT Clinic ve Hizmet Hastanesi de bu dönemde gönderdikleri mesajlarda Kovid-19 tedavilerinin ayrıştırılmış alanlarda sunulduğuna dikkat çektiler.