Özel güvenlik soruları ve cevapları yayında! 84.dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel güvenlik soruları ve cevapları erişime açıldı. 84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sorularının yayınlanması ile birlikte adaylar işaretlemelerin doğruluğunu kontrol edebiliyor. Özel güvenlik sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştı. Şimdi sırada 84.dönem özel güvenlik sınav sonuçları bulunuyor. 84.dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ÖZEL GÜVENLİK SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA

20 Ekim'de yapılan ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevapları geçtiğimiz gün erişime açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının 8 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar EGM’nin resmi internet adresinin duyurular kısmından takip edilebilecek. Özel güvenlik sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.

ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak