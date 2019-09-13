Özel güvenlik sonuçları bugün açıklanıyor! 83.dönem özel güvenlik sonuçları sorgulama EGM

Özel güvenlik sonuçları bugün açıklanıyor. Sınava giren özel güvenlik görevlisi adaylarının sonuç için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği sınavdan 60 puan alarak sertifika alınabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda 83. Dönem ÖGG sınavı 25 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Özel güvenlik sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. 83.dönem özel güvenlik sonuçları sorgulama EGM haberimizde yer alıyor..

ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı.Yakın zamanda sonuçların erişime açılması bekleniyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen 82. Dönem ÖGG sınavının sonuçları 20 Temmuz tarihinde duyurulmuştu.

Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için TC Kimlik No ile sorgulama yapmanız gerekmektedir. Yukarıdaki güvenlik sınav sonucu linkine tıkladıktan sonra Temel Eğitim Sınav Sonucu sayfasına yönlendirileceksiniz.

1 - TC kimlik numaranızı giriniz.

2 - Güvenlik kodunu giriniz.

3 - Sınav no 83 yapınız.

Enter (ok) yaptıktan sonra sonuçlarınızı ekranda görebileceksiniz. Silahlı ve silahsız güvenlik sınavına girenler aynı ekrandan sınavlarının sonucunu öğrenebilirler.

Not: Sorgulama ekranı sonuçlar resmi olarak açıklandığında aktif olacaktır. Yeni sınav açıklanana kadar sonuç ekranında eski sınav (81) görünmektedir.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile [email protected] adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.