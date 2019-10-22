Özel güvenlik sınav soruları yayınlandı mı? 84. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik soruları yayınlandı mı? sorusu özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. EGM'ye bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 20 Ekim 2019 Pazar günü 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı gerçekleştirildi. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için belirli şartları taşımak ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gerekiyor. Özel güvenlik soruları yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

ÖZEL GÜVENLİK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplarının kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor.Konuyla ilgili detaylar EGM’nin resmi internet adresinin duyurular kısmından takip edilebilecek. Öte yandan sınav soruları veya sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.

ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak