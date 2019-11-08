Özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama sayfası: 84.dönem özel güvenlik sınav sonuçları erişime açıldı!

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı. Özel güvenlik sınav sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz haftalarda 84. özel güvenlik sınav soruları ve cevaplarının erişime açılmasından sonra gözler sınav sonuçlarına dikildi. Sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden açıklandıktan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. 84.dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

84. ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyenler aşağıdaki linkten sorgulama yapabilir.

ÖZEL GÜVENLİK SORULARI YAYINLANDI

20 Ekim'de yapılan ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları yayınlandı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak