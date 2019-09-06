Özel güvenlik iş ilanları haberimizde! Özel güvenlik iş ilanları başvuru şartları nedir?

Özel güvenlik iş ilanları başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel güvenlik başvuru şartları nedir? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından birçok ilan yayınlanıyor. İş arayan vatandaşlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden birçok ilana ulaşabiliyorlar. İlanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların sisteme kayıtlı olmaları gerekiyor. Bu sisteme internet sitesi üzerinden kayıt yapabileceğiniz gibi İŞKUR şubelerine giderekte kayıt olabilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK İŞ İLANLARI

İŞKUR üzerinden özel güvenlik iş ilanları yayınlanıyor. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden güncel ilanlara ulaşabilirsiniz.

Aradığınız meslek grubunun, çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.

ÖZEL GÜVENLİK ŞARTLARI NEDİR?

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,

18 yaşını doldurmuş,

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olmamış olmak,

Herhangi bir kurumdan emekli olmamak, emekli olmaya hak kazanmamış olmak,