Özbek doğalgazını Cengiz Enerji elektriğe çevirecek

Yılda yaklaşık 60 milyar metreküp doğalgaz üretimiyle dikkat çeken Özbekistan’da, Cengiz Enerji tarafından doğalgaz kombine çevrim santrali kurulacak. Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri (JSC) ve Cengiz Enerji arasında yapılan ‘Yatırım Anlaşması’na göre santral Taşkent’te kurulacak ve 240 megavat kapasitesine sahip olacak. Doğalgaz, Özbekistan’ın tedarik şirketi Uztransgaz tarafından temin edilirken santralin teslim süresi 12 ay olacak ve Cengiz Enerji tarafından 25 yıl süreyle işletilecek. Yılda yaklaşık 2 milyar kilovat saat elektrik üretecek olan santral Özbekistan’da enerjide kaynak çeşitliliği yaratacağı gibi toplam 120 bin hanenin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak.

BÖLGENİN MERKEZİ



Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, 150 milyon dolar yatırımla Özbekistan’a kurulacak doğalgaz kombine çevrim santraliyle bölgede bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi. Cengiz, şöyle konuştu: “Cengiz Holding olarak enerjiden maden işletmeciliğine, alt yapı ve üst yapı inşaatlarına kadar dünya üzerinde birçok projeye imza attık. Son dönemde özellikle elde ettiğimiz bilgi birikimi ve deneyim ile global pazarda rekabete girerek birçok projeyi zamanında teslim ettiğimiz gibi birçok yeni proje de aldık. Son olarak yurtdışına açılma stratejimiz çerçevesinde Özbekistan’a doğalgaz kombine çevrim santrali kurmak için yatırım anlaşması imzaladık. Özbekistan’ı bölgenin merkezi olarak görüyoruz.”

150 MİLYON $’LIK İMZA



Ahmet Cengiz (solda) 150 milyon dolarlık bu yatırımın Özbekistan’da yapacakları ilk proje olacağına dikkat çekti.

ENERJİ İHTİYACINA DÜŞÜK MALİYETLERLE CİDDİ KATKI



Ahmet Cengiz, Türkiye’de elde edilen deneyime vurgu yaparak, elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde Özbekistan’daki projeyi üstlenme hakkını elde ettiklerini ifade etti. Cengiz, açıklamasına şöyle devam etti: “Türkiye’de de çok sayıda çevrim santralı kurduk ve işletiyoruz. Tecrübemizle Özbek halkının verimli enerji ihtiyacını yüksek standartlarla karşılayacağız. Verimli ünitelerimiz sayesinde Özbekistan’ın enerji ihtiyacına düşük maliyetlerle katkı sağlayacağız.”