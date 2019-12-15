Oyun sektöründe bir büyük satış daha yolda

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Son yıllarda oyun sektörü öyle satışlarla gündeme geldi ki, 20’li, 30’li yaşlarında gençler tarafından daha birkaç sene evvel kurulmuş şirketlerin ulaştığı değerlemelerin, yılların dev sanayi kuruluşlarını aştığını hayret içinde izledik. Peak Games’in Okey’i Zynga’ya satışı, Gram Games’in 250 milyon dolarlık exiti ve son olarak Masomo’nun 100 milyon doların üzerinde değerlemesiyle, yalnızca 3 şirketten Türkiye’ye 500 milyon dolara yakın yabancı sermaye girdi. Şimdiyse yabancı oyun devlerinin radarında dünya çapında 26 milyon kayıtlı oyuncusu bulunan Zula oyununun yaratıcısı InGame var. Şirketin kurucu Ortağı Genco Alp, yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü, yakın zamanda stratejik bir ortaklık için şirketin bir kısmını satacaklarını açıkladı. Sektörün dinamiklerini Genco Alp’le konuştuk.

Ne zaman kurdunuz Ingame’i… Nasıl aklınıza geldi bir oyun şirketi kurmak?

Biz 4 ortak bir araya gelip 2012’de kurduk firmayı. 2 ortağımız oyun kökenli. Biz diğer 2 ortak da reklam sektöründen geliyoruz. Uzun süre oyun üzerinde çalışıldı. Ciddi bir mühendislik, yazılımcı ağı ve artistlerin bir araya gelmesiyle bin PC oyunu olan Zula ortaya çıktı. Oyunun piyasaya sürülmesi ise 2016 yılını buldu. Şimdi ise 2’si İstanbul’da biri Berlin’de olmak üzere 3 ayrı ofisi ve 140 çalışanı olan ciddi bir prodüksüyon işine dönüştü. Şu anda Zula kendi segmentinin en büyük oyunu. 16 milyonu Türkiye’de olmak üzere anda 26 milyon kayıtlı oyuncusu var. 100 ülkede oynanıyor ve 11 ayrı dil seçeneği var. Bunan yanı sıra bir de bilardo oyunumuz var.

Nasıl bir oyun Zula… Siz de oyun içi satışlardan mı para kazanıyorsunuz?

Zula Bedava da oynanabilen ama oyun içi satışla ekonomisini sürdüren bir oyun. Önümüzdeki ay mobilini de çıkarıyoruz. Oyun pazarında bir, hızla yüz milyonlarca kişiye ulaşan, çabuk oynanıp, çabuk tüketilen oyunlar var. Bir de bizim oyunumuz gibi daha yavaş giden ama insanların 5-10 sene oynadığı, yatırım yapıp, zaman harcadığı oyunlar var. Bu oyunlarda arkadaş edinme, klan haline gelme, sonra takım olma, hatta e-spor takımı olup, profesyonelliğe gidenler de oluyor.

Minibüs soförü e-sporcu oldu

Nasıl profesyonel olunuyor?

Türkiye’de 2 tane e-spor ligi var. Bunlardan biri Leuge of Lagends, diğeri de Zula Superlig. Katılımcı anlamında da ödül havuzu anlamında da Türkiye’nin en büyük e-spor ligi Zula. Aralarınd GS, FB, BJK spor kulüplerinin de olduğu 10 tane profesyonel takım var. Geçen sezon ligimiz 3.5 milyon izlendi. Bu e-spor liginin oyuncuları da profesyonel oldu tabii. Aralarında minibüsçü de var, avukat da öğrenci de…

Ne kadar kazanıyorlar?

Yılda 100-150 bin TL kazanan da var, ayda birkaç bin kazanan da var. Tabii bu belli bir yaşa kadar yapılabilen bir spor. 25 yaşında emekli oluyorlar. İsteyen sonra koç ya da menejer oluyor.

2+1 ALMAK YERİNE OYUNA YATIRIM YAPIN

Türkiye oyun sektörünün unicorn çıkarma ihtimali var mı?

Unicorn çıkarmaya en yakın sektör biziz. Ama pazarın büyümesi için, firmaların yatırımcılarla buluşması lazım. Belli bir finansal rahatlığa kavuşmuş kişilerin 25’inci 2+1’ini almak yerine oyun şirketlerine yatırım yapmalarını öneririm. Bu sektöre yatırım yaparak, dolar bazında 3 haneli şirket değerlerine ulaşabileceğiniz ve dünya devlerine satabileceğiniz bir firmanın ortağı olabilirsiniz.

Sabah 8’de sıraya giriyorlar

Teknos E-sporada ciddi yatırım yapıyoruz. Taksim’de 2500 metrekare büyüklükle Avrupa’nın en büyük e-spor merkezini açtık. Organizasyın 11’de başlayacaksa AVM’nin önündü saban 8’den itibaren 1500 kişilik bir kuyruk oluyor. Şimdi de oyuna özel bir kuluçka merkezi açma fikrimiz var.

Bir anda milyar $ cirolar yapılabilir

Yabancılar kapınızı çalıyor mu?

Oyun sektörünün büyüklüğü 140 milyar doları buldu. Ve çift haneli büyüyor. Bu öyle bir sektör ki iki kişinin yarattığı bir oyun bir anda milyar dolar ciro yapabilir. Dolayısıyla dünya devleri de kendilerine her yerde ciro satın alarak büyüyorlar. Şu anda bizimle ilgilenen büyük firmalar var, görüşmelerimiz sürüyor. Firmanın yüzde 100’ünü satıp, çıkma durumumuz yok. Bizden büyük bir stratejik partnerle işi büyütüp global oyuncu olma vizyonumuz var.