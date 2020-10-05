OYAK'tan bir birleştirme hamlesi daha! 500 milyon dolarlık yeni kimya devi doğdu

OYAK, verimlilik ve karlılık odaklı şirket birleştirme hamlelerine bir yenisini ekledi. Çimento ve enerji sektörlerindeki şirketlerinin ardından OYAK, Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson’ı ‘Akdeniz Chemson’ markası adı altında birleştirdi. Böylece beş kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile, 500 milyon dolarlık satış hacmine ulaşan Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi oldu. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, pandemi sürecinde stratejik satın alma ve birleşmelerle gelecek ufuklarını şekillendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

YENİ ÜRÜNLER GELECEK



Erdem, Akdeniz Chemson’u hali hazırdaki ürün gruplarının yanı sıra, farklı sektör ve pazarlar için de yeni ürünler geliştirip üretecek bir şirkete dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdem, birleşmeyle dünyanın her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket yarattıklarını belirterek, “Bu hamlemiz, sadece üretim kapasitemiz açısından değil, satış ve pazarlama faaliyetlerimizde de gücümüze güç katacak. Türkiye’de pazar lideri olan Akdeniz Kimya ile beş kıtada faaliyet gösteren Chemson’ı birleştirerek 500 milyon dolarlık satış hacmiyle kombine bir şirket olduk. Amacımız, 750 milyon dolarlık bir hacim yaratmak” dedi.

YILLIK 250 BİN TON KAPASİTE



OYAK; Akdeniz Chemson birleşmesi sayesinde yıllık 250 bin ton üretim kapasitesine ulaşacak. Akdeniz Chemson, toplam 110 ülkeye satış yapacak. Odak pazarları Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya olan şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı üretim tesisiyle faaliyet gösterecek. Şirketin açıklamasına göre, ayrıca üretim lokasyonlarındaki etkin satış, pazarlama ve teknik destek hizmetiyle daha etkin bir yönetim modeline sahip olacak.

YENİ COĞRAFYALARA YAYILIYOR



Akdeniz Chemson’un dünyanın lider tedarikçisi konumunda olduğunu belirten Savaş Erdem, şunları söyledi: “Birleşme, bizi global pazarda dünya liderliğine taşıyacak, bunun yanı sıra kimya alanında da yeni ürün ve sektörlere giriş için de bir platform olacak. Sadece PVC katkı malzemeleri üreticisi olarak kalmayıp; tarım, yapı ve ambalajlama endüstrileri için özellikli kimyasallar üretmeyi hedefliyoruz. Kullandığı ham maddelerin birçoğunu kendi bünyesinde üreten ilk ve tek kuruluş olan Akdeniz Chemson’un, farklı coğrafyalara yayılan faaliyetlerini daha da genişletmek ve gelecek vizyonumuzla sektöre öncülük etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”