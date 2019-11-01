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OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı

OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı

OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri ile operasyonlarını satın almak için Demirören Holding ile görüşmelerin başlandığını duyurdu. ‘Yeni sektörlere odaklanarak sürdürülebilir büyüme’ stratejisine sahip OYAK, şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacak.

Mesleki emeklilik fonu OYAK, akaryakıt ve otogaz operasyonlarını satın almak üzere Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; TOTAL Oil Türkiye ve Moil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK, satın alma için kapsamlı inceleme sürecini (due diligence) başlattı.
Erdem: “Stratejik hedeflerimize katkı sağlayabilecek fırsatları titizlikle inceliyoruz”

Kaynakların verimli kullanılması, varlıklardan sürdürülebilir maksimum getiri elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem; “Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi grubu olarak, milli ekonominin kalkınmasına 58 yıldır hizmet ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam ediyoruz. Milli sanayi, daha yüksek istihdam, daha kaliteli hizmet vizyonumuz ve stratejik sektörlerde konumlanma, sektörel çeşitlilik ile sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında OYAK’ı geleceğe taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz. 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt dağıtım sektörünü de değerlendiriyoruz. Farklı iş kollarında arayışlarımız ile bir yandan sayısı 400 bini aşan üyelerimize yüksek kalitede hizmet sunup birikimlerine reel getiri sağlarken, diğer yandan da ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edeceğiz” dedi.

(İHA)

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