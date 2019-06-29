ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor? Son dakika ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı mı?

ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor? ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı mı? arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2018 Kasım ayında başlayan ÖTV ve KDV indiriminde süre önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılmış, daha sonra gelen yoğun talep üzerine ileri bir tarihe ertelenmişti. Beyaz eşya ve otomobilde ÖTV indiriminden kaynaklanan ucuzluktan yararlanmak isteyenler ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor? ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı mı? diye merak ediyor..

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçen yılın Kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran'da sona erecek. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.

Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ UZATILDI MI?

ÖTV ve KDV indiriminin uzatılması yönünde resmi bir açıklama gelmedi.

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NELERİ KAPSIYOR?

Bakan Albayrak'ın 6 kalemde açıkladığı KDV ve ÖTV indirimleri şöyle açıklamıştı:

* Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

* Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirildi.

* Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indirildi.

* 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi.

* Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettirilecek.

* Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam edilecek.