ÖTV ve KDV indirimi bitti mi? ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı mı 2019? soruları gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında ilk sıralarda yerini aldı. Mobilya, beyaz eşya , konut satışlarındaki harçlarda enflasyonla mücadele için ÖTV ve KDV indirimine gidilmişti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkarken, Katma Değer Vergisi (KDV) ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabiliyor. Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme 30 Haziran tarihinde bazı indirimlerde sona erdi. ÖTV ve KDV indirimi bitti mi? ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı mı 2019? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ BİTTİ Mİ?

Geçen yılın Kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran'da sona erecek. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.

Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ UZATILDI MI 2019?

2019 ÖTV ve KDV indiriminin uzatılması yönünde resmi bir açıklama gelmedi.

SIFIR ÖTV TALEBİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV’nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önerdi.

Bilaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan bazı düzenlemelerin sektöre olumlu yansıdığını belirterek, “Geride bıraktığımız 2018 yılında artan faiz, kur ve volatilite otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırırken, tüketiciyi de hızla otomotiv ürünlerine ulaşımdan uzaklaştırmıştı. İhtiyaçlara cevap veren düzenlemeler, hızlı aksiyonlarla hayata geçirildi. Kısaca hatırlayacak olursak hurda araç uygulamasının devreye girmesinin ardından, sektörümüze uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları da güncellendi. Bu düzenleme ile alt vergi dilimlerinden daha fazla modelin faydalanması mümkün oldu” dedi.

Bilaloğlu, 2018’de üretilmiş araçların ithalatına da ilave süre tanındığını, uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını ve son olarak da hem hurda indirimine konu olan matrahlar hem de devamında hurda teşvik tutarlarının güncellendiğini anımsattı.

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NELERİ KAPSIYOR?

Bakan Albayrak'ın 6 kalemde açıkladığı KDV ve ÖTV indirimleri şöyle açıklamıştı:

* Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

* Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirildi.

* Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indirildi.

* 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi.

* Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettirilecek.

* Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam edilecek.