ÖTV nedir, ne demek? Özel Tüketim Vergisi hangi alanlarda uygulanır?

Her dönem vatandaşın gündeminde olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 4760 sayılı kanunda yer alan maddeler uyarınca ödenmektedir. Lüks sayılan eşyalar(araba, mücevher), pahalı beyaz eşyalar ve insan sağlığına zarar verdiği düşünülen ürünlerden ÖTV alınmaktadır. ÖTV ödemeleri vergi dairelerinin anlaştığı bankalar aracılığıyla da yapılabiliniyor.

ÖTV NEDİR, NE DEMEK?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2020 yılından Avrupa Birliği uyum çerçevesinde 4760 sayılı kanunda yer alan listede bulunan mallar üzerinden alına bir vergi türüdür. ÖTV, birden çok üründe talep edilmektedir. ÖTV’de gelir elde etmekten çok, sosyal fayda amaçlanmaktadır. ÖTV, lüks (mücevher, kürk, araba) insan sağlığına zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallar üzerinde uygulanmaktadır.

Malın ithal edilmesi ya da üretilen bir malın ilk alıcısına iade edilmesi halinde ÖTV doğmaktadır. ÖTV, 1950 yıllarından faaliyete geçirilen ‘İstihsal Vergisi’ olarak da adlandırılabilinir. 4760 sayılı kanunda yer alan maddeleri verilen ürünlerin vergilendirmek mecburidir.

Bazı durumlarda ÖTV istisnası uygulanmaktadır. Alınması gereken bazı ürünlerde verginin talep edilmemesi anlamına gelir. Örneğin ÖTV Kanunu’na eklenen geçici 7. madde de yer alan bilgiye göre; taksi, dolmuş, minibüs, otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile beraber kişiler, çekici, kamyonet ve kamyonla ticari yük taşımacılığı firmalar bu durumdan yararlanmaktadır.