ÖTV indirimi olacak mı, ne kadar? Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV indirimi yapılacak mı?

Vatandaşlar, ÖTV indirimi olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Sıfır veya ikinci el araç alacak olan kişiler, resmi kaynaklardan gelecek olan ÖTV indirimini bekliyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirim, Türkiye’de en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV İNDİRİMİ 2020 GELECEK Mİ?

2020 yılı ÖTV indirimi ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ÖTV indirimi hakkında açıklama yaptı.

Şahsuvaroğlu, “Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz.” dedi.

2. EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?



2. el araç yasası düzenlemesi ile ciddi cezaların uygulamaya sokulacağı düşünülüyor. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.

2. el araç satış düzenlemesi ile ilgili detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gittiği belirtiliyor. 2. el araç satışı düzenleme uygulaması ile belgesiz şekilde araç satışı gerçekleştirenler için araç başına 5 bin TL'lik cezanın verileceği öngörülüyor.

Ayrıca beklentilere göre düzenleme hayata geçtikten sonra ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan alım satım yapanlara ilk araçta 5 bin TL ceza uygulanacakken satış işlemlerinin devamı halinde araç sayısına göre bu rakamın katlanacak artacağı da düşünülüyor. Aynı zamanda kayıt dışı alım satım yapan kişilerin Maliye Bakanlığına bildirilip inceleme başlatılacağı, vergi mükellefi yapılacağı ve bu kişilere beyanname cezası kesileceği de öngörülüyor.