ÖTV indirimi ile ilgili son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Birçok internet kullanıcısı ekonomiyi ve sosyal hayatı canlandırmaya amaçlayan kredi paketlerinin açıklanmasının ardından araçlardan yapılacak ÖTV indirimini merakla bekliyor. Peki, ÖTV indirimi ne zaman? Araç ÖTV 2020 indirimi belli oldu mu? İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası gözlem ÖTV indirimine çevrildi. İlk defa Avrupa Birliğine uyum sürecinden gündeme gelen Özel Tüketim Vergisi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Kamu bankalarının düşük faiz oranlı 4 yeni paketi açıklamasının ardından taşıt kredisi büyük ilgi gördü. Ayrıca ikinci el araçlarda yaşanan artıştan dolayı sahibi otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisi içine girdi. Yılın ilk yarısından yapılacağı söylenen Özel Tüketim Vergisi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

ENGELLİ BİREYLERİ İÇİN ÖTV İNDİRİMİ

Engelli vatandaşlar için 2020 yılında ÖTV indirimi yapıldı. Resmi Gazete ’de yayımlanan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış sebebiyle 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildiği açıklandı.

ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Resmi Gazete’nin 01.01.2020 tarihinden yayımlanan yazısında ÖTV indiriminden kimlerin faydalanabildiği belirtilmiştir.

1-Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)

2-Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)

3- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler

ÖTV indirimi için hak kazanan vatandaşlar ellerinde bulunan rapor sayesinde bu imkandan faydalanabilecektir. Fakan ÖTV indirimi ile araç satın alan kişi o 5 yıl içinde aracı satamaz.

ÖTV NEDİR?

Lüks tüketim (mücevher, araba) çevreye ve insana zarar veren maddeler (sigara, benzin) için devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaktadır. İlk olarak Avrupa Birliği uyum sürecinde yer aldı. Olayı takiben 2002 yılında 4760 sayılı kanun gereği yürürlüğe girmiştir.