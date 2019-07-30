ÖTV indirimi devam edecek mi? Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indirimi devam edecek mi? merak edilen konular arasında yerini aldı. 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam ediyor. Ancak Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'da sona erdi. Vatandaşlar ve firmalar araçlarda ÖTV indiriminin devam etmesini bekliyodu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ÖTV indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Araç ÖTV indirimi devam edecek mi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ÖTV İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Araç ÖTV indirimi ile ilgili; "Şu anda spesifik bir ÖTV artışı çalışmamız yok.

Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek. Büyüme 2019 hedefine yakın olacak. 2019 yılı faiz ödemesi, bütçeye konan rakamın altında kalacak. " dedi.

ÖTV'DEN SONRA YENİ ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sıfır otomobillerde ÖTV teşviği olan 15 puanlık indirimin kalkmasıyla birlikte fiyatlarda güncellemeler yapıldı. Hurda indirimi yılbaşına kadar devam edecekken, buradaki miktar da 15 bin lira seviyesinde. Bu indirimlerin bitmesi sonrası bazı üreticiler fiyatlarını güncellemeyerek genel bir fiyat azaltma politikasına gitti. Güncellenen sıfır otomobil fiyatlarından bazıları şu şekilde:

- Volkswagen Polo 1.0 - 110.700 lira

- Citroen C3 Live 1.2 - 105.500 lira

- Toyota Yaris 1.0 - 100.500 lira

- Fiat Egea 1.4 Fire - 89.900 lira

- Renault Symbol 1.0 SCe - 84.900 lira

- Peugeot 301 Active 1.2 - 106.203 lira

- Opel Corsa Essentia - 98.400 lira

- Ford Fiesta 1.1 - 100.800 lira

- Dacia Sandero Ambiance 1.0 SCe - 84.900 lira

- Seat Ibiza 1.0 EcoTSI - 125.400 lira

- Skoda Fabia 1.0 - 96.253 lira