Araç sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisindeler. İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası gözler ÖTV indirimine çevrildi. ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

ÖTV İNDİRİMİNE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2020 ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Yılın ilk yarısından yapılacağı söylenen Özel Tüketim Vergisi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

ENGELLİ BİREYLERİ İÇİN ÖTV İNDİRİMİ GELDİ

Engelli vatandaşlar için 2020 yılında ÖTV indirimi yapıldı. Resmi Gazete ’de yayımlanan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış sebebiyle 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildiği açıklandı.

ÖTV NEDİR?

Lüks tüketim (mücevher, araba) çevreye ve insana zarar veren maddeler (sigara, benzin) için devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaktadır. İlk olarak Avrupa Birliği uyum sürecinde yer aldı. Olayı takiben 2002 yılında 4760 sayılı kanun gereği yürürlüğe girmiştir.

ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Resmi Gazete’nin 01.01.2020 tarihinden yayımlanan yazısında ÖTV indiriminden kimlerin faydalanabildiği belirtilmiştir.

1-Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)

2-Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)

3- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler

ÖTV indirimi için hak kazanan vatandaşlar ellerinde bulunan rapor sayesinde bu imkandan faydalanabilecektir. Fakan ÖTV indirimi ile araç satın alan kişi o 5 yıl içinde aracı satamaz.