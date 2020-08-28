2. el araç fiyatları düşecek mi?

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte özellikle piyasalarda sıfır araçların olmaması ikinci el araçlara talebin artmasına neden oldu.



2. EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?



Getirilecek düzenleme ile ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan yapılamayacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri ve satış şartları konusunda da düzenleme getirilecek.

2. el araç yasası düzenlemesi ile ciddi cezaların uygulamaya sokulacağı düşünülüyor. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.

2. el araç satış düzenlemesi ile ilgili detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gittiği belirtiliyor. 2. el araç satışı düzenleme uygulaması ile belgesiz şekilde araç satışı gerçekleştirenler için araç başına 5 bin TL'lik cezanın verileceği öngörülüyor.

Ayrıca beklentilere göre düzenleme hayata geçtikten sonra ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan alım satım yapanlara ilk araçta 5 bin TL ceza uygulanacakken satış işlemlerinin devamı halinde araç sayısına göre bu rakamın katlanacak artacağı da düşünülüyor. Aynı zamanda kayıt dışı alım satım yapan kişilerin Maliye Bakanlığına bildirilip inceleme başlatılacağı, vergi mükellefi yapılacağı ve bu kişilere beyanname cezası kesileceği de öngörülüyor.