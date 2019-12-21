Otoyol projesi cazibesini artırdı! 3 büyük ilde son 5 yılın getiri şampiyonu İzmir

YATIRIMCININ ODAĞINDA

İzmir’in son dönemde yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının odağında olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu: “TÜİK’in açıkladığı satış rakamları da bu hareketliliğin en büyük göstergesi. Ocak 2015-Ekim 2019 arasında, İzmir’de satılan konut sayısı 377 bin 477’yi buldu. İstanbul-İzmir Otoyolu da bölgenin cazibesini artırdı. İzmir’de çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık.” DAP Yapı, İzmir’deki projesinde peşinatı kaldırdı, yüzde 0.79 faiz oranıyla 180 ay vade fırsatı sunuyor. Son 40 dairenin kaldığı DAP İzmir’de taksitler 2.100 TL’den başlıyor.