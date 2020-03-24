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  3. Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi

Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi

Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020'ye erteledik." dedi.

Kurum, "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik." dedi.


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