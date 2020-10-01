Otomotiv devi Ford, 700 binden fazla aracını geri çağırıyor: Yedek kameralar kararabilir

Ford, Kuzey Amerika'daki 700 binden fazla aracını, yedek kameraların görüntüleri bozuk gösterebileceği ve aniden kararabileceği nedeniyle geri çağıracak.

Aksam.com.tr'nin ABC News'ten aktardığı habere göre, Ford, en çok F serisi kamyonlarının 2020 versiyonlarınının yanında Explorer, Mustang, Transit, Expedition, Escape, Ranger ve Edge modellerini geri çağırdığını duyurdu.

Şirket, ABD hükümetinin Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınladığı belgelere göre, problemin zayıf elektrik bağlantısından kaynaklandığını belirtti.

Ford, yedek kameraların kararma probleminin neden olduğu herhangi bir kaza veya yaralanma olayını duymadığını aktardı.

Ford'un 7 Kasım'da araçları geri çağıracağı beklenirken, satıcılar arka görüş kamerasını ücretsiz bir şekilde değiştirebilecek.