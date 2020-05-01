Otogarda fırsatçıya geçit yok! Fahiş otobüs biletine Bakanlık el koydu

Koronavirüs tedbirleri sonrasında şehirlerarası seyahatte fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık dur dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle, fiyatlara taban ve tavan uygulaması getirdiklerini açıkladı. Karaismailoğlu “Böylece vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik” dedi.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ



Karaismailoğlu “Yönetmeliği’nde sektöre yönelik geçici bazı düzenlemeler yaptık. Kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk. Bu indirimle tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret tarifesi belirlenmiş oldu. Bu sayede firmaların düzenleyeceği sefer sayısını da artırmalarına vesile oluyoruz” dedi.

YAPTIRIM UYGULADIK



Özellikle sefer sayılarındaki azalma sonrasında vatandaşlara fahiş fiyatlarla bilet satışı olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu “Bu süreçten yarar sağlamaya çalışan merdiven altı firma ve kişilere gereken yaptırımları uyguladık. Böyle bu süreçte kimse vatandaş üzerinden haksız kazanç elde edemez” diye konuştu.

DEĞİŞİM HAKKI GELDİ



Karaismailoğlu, aynı düzenlemeyle tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmaların, zaman tarifelerinde yer alan seferlerini, bilet almış yolculara önceden haber vermek kaydıyla 2 saat öncesinden değiştirebilmelerine imkan sağladıklarını bildirdi.

OTOGARDA BEKLEMEYE SON



Yönetmelik kapsamında başka düzenlemeler de yaptıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, “Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık. Böylece vatandaşlarımızın ‘otobüs dolsun’ diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Hem vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamadan gidecekleri yerlere ulaşmasını sağlayacağız hem de firmaların bu süreçten daha az etkilenmesine vesile olacağız” ifadelerini kullandı.

CEZA PUANI 2 AY ERTELENDİ



Karaismailoğlu, uluslararası taşıma yapan firmalarla ilgili tedbir aldıklarını da belirterek “UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran’a erteledik” dedi.

BAZI BÖLGELERDE BİLETE İKİ KAT ZAM YAPTILAR



Koronavirüs nedeniyle otobüs seferlerine getirilen kısıtlamanın ardından bilet fiyatları neredeyse iki katına yükselmişti. Yaşanan fahiş artış sonrası otogarlarda bilet fiyatları İstanbul-Antalya 300 TL, İstanbul-Adana 350 TL, İstanbul-Mardin 280 TL, İstanbul-Şanlıurfa 350 TL, İstanbul-Van için ise 500 TL’ye kadar çıkmıştı.