Oto ekspertizde 3 gün kuralı ve garanti başlıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre kullanılmış otomobil alım satımı yapan kişiler 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almak zorunda. Yeni düzenlemeyle birlikte araç alım satımının önemli bir halkası olan ‘oto ekspertiz’ konusunda da adımlar atıldı. TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, ikinci el satışı yapan işletmelerin, satış tarihinden önce 3 gün içinde ekspertiz raporu almasının zorunlu olacağını belirterek, “Rapor ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek” dedi. Binek otomobillerde ekspertiz ücretiyse ortalama 170-520 TL olarak uygulanıyor.

3 AY 5 BİN KM GARANTİ



Yeni düzenlemeye göre, yetki belgesi olmayan firmalar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek. Model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak. Raporlar 5 yıl boyunca saklanacak. Kurumsal işletmeler sattıkları araçlara satış tarihiden itibaren 3 ay veya 5 bin km garanti vermek zorunda. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.

DENETİM GEREKİYOR



Ekspertiz merkezlerinin son düzenlemeye birlikte otomotiv sektörünün tamamlayıcı unsuru olmaya devam edeceğini belirten Ayözger, hem alıcı hem de satıcıların güven altına alınması için yeni düzenlemenin titizlikle denetlenmesi gerektiğini söyledi. Ayözger, garanti kapsamı dışında yer alan hususlarla ilgili ise, “Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarı bildiği halde mevcut aracı alan kişiler bu garanti sisteminden faydalanamayacak. Bununla birlikte satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlarda garanti kapsamında bulunmayacak” değerlendirmesinde bulundu.