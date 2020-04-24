Otellerde korona ayarı

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Turizmciler 2020’den umudunu kesmek yerine otellerine ‘korona ayarı’ yapmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ‘koronovirüs sertifikası’ alan otellerin açılacağını açıklamasının ardından turizm tesisleri de harekete geçti. Birçok otel, 1-2 aya kadar virüsün etkisinin azalacağı senaryosunu dikkate alarak hazırlık yapıyor. Tesisler dezenfekte ediliyor, otellerdeki sağlık görevlelerinin sayısı artırılıyor, ortak alanlar sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenleniyor, personele eğitim veriliyor.

GİRİŞTE MUAYENE

Peki bu yaz tatilinde hangi uygulamalarla karşılaşacağız. Oteller için en başta gelen yenilik otele giriş öncesi sağlık kontrolü. Bu durum şimdiden ilanlara da yansıdı. Bir otel ilanında, “Sağlık ekiplerimiz tarafından otelimize giriş öncesi triyaj muayenesi yapıyoruz” denilirken ayrıca tatil süresince ‘kişisel sağlık danışmanı’ sunulduğu, tercihe bağlı olarak da 7/24 doktor ve hemşire hizmeti de verildiği belirtiliyor. Otellerde ‘sosyal mesafe’ de bu yıl devrede olacak. Hatta bazı oteller evdeki izole hayatını devam ettirmek isteyenler için ana binadan bağımsız izole villa seçeneği de sunuyor

ODA ANAHTARINA SON

Otellerin uygulamalardan biri de mobil oda anahtarı hizmeti. Dileyen müşteriler, daha otele gelmeden check-in işlemlerini mobil uygulama üzerinden yapıp, oda anahtarını da telefonuna indirebilecek. Yani müşteri resepsiyona uğramadan direkt odasına geçecek. Odalar ise ozon ve ULV makineleriyle dezenfekte edilecek. ‘Bu yetmez’ diyenler için oteller seçenek de sunuyor. Sizden önce 24 saat, 48 saat ve 72 saat boş bırakılmış odalardan birinde kalmayı seçebiliyorsunuz. Ama ‘kalacağım oda 72 saat boş bırakılsın’ derseniz bunun da bir bedeli var.

SERVİS ÖZEL KIYAFET, MASKE VE ELDİVENLE



Covid 19’la birlikte bazı oteller ‘yemeğini kendin pişir’ seçeneği de başlatıyor. İşletmeler bu seçeneği verdikleri ilanlarla “Villalarımızda size özel mutfağınızda, kendi yemeğinizi kendiniz yapabilirsiniz” diyerek altını çiziyor. Odaya servisin ise ‘özel kıyafet, maske ve eldivenle’ yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca ilanlarda ‘bağışıklık sistemini destekleyici gıda ve içecekler sunuyoruz’ ibaresi yer alıyor. Hatta odalarda alkali su bulunduran oteller de var. Bazı oteller ise evdeki alışkanlıkları da göz önüne alarak odalara Netflix seçeceği bile eklenmiş.

AVRUPALI TURİST İÇİN TÜRKİYE CAZİP OLACAK



Turizm sektörü Kovid-19 salgını sonrası döneme odaklandı. HIS Travel Türkiye Genel Müdürü Emre Özkur “Yaşadığımız krizi, birçok değişimi beraberinde getirecek bir sürecin başlangıcı olarak görüyoruz” dedi. Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu ise “Özellikle Avrupa’da şu anda evine kapanan insanlar için, Türkiye’nin ciddi anlamda cazip bir hale gelmesini bekliyorum” diye konuştu. Neredekal.com Genel Müdür Yardımcısı Özkan Özbaş da müşteri tarafında bu sene fark yaratan tesislerin öne çıkacağını söyledi.