Otellerde dijital dönem

2021 yılı ve sonrasında konaklama sektörünün yeni rekabet alanı dijitalleşme olacak. Kendilerini turizm sektörü için dijital dönüşüm ajansı olarak konumlayan bi.technology şirketinin CEO’su Suat Gücel, “Turizm sektörünün paydaşlarından özellikle de büyük zincir oteller ve a la cart hizmet sunan büyük oteller, gerek kalite ve verimlilik artışı, gerekse de farklılaşmak adına hızla teknolojik yatırımlara başladı” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞROLDE YAPAY ZEKA

2016 yılındada oteller için dijital dönüşüm platformu ‘Julienn’i hayata geçiren Gücel, pandemi sürecinde otellerin mobil dünya ve dijital teknolojilerin tüm avantajlarından faydalanarak verimliliği, kârlılığı ve misafir memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Gücel, “Şu an piyasada bir çok yazılım şirketi sektörün ihtiyaçlarını karşılamak adına ürünler geliştiriyor. Biz de zincir veya marka büyük otellere ihtiyaçlarına uygun dijital çözümler geliştiriyoruz. Otellere dijital dönüşüm danışmanlığı, uygulama geliştirme, optimizasyon danışmanlığı ve yapay zeka uygulamalarını tek bir çatı altında sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

VERİMLİLİK ARTIYOR MALİYET DÜŞÜYOR



JulIenn’in çözümleriyle yeni oda satışının yüzde 30’a varan oranlarda arttığını belirten Gücel, personel verimliliğinin ise yüzde 5 yükseldiğini söyledi. Yapay zekayla çalışan teknolojilerle her şey dahil otel restoranlarındaki menüler optimize edilip yemek israfı minimuma indiriliyor. Garson, masadan ayrılmadan yemek siparişini mutfağa verebiliyor. Kat hizmetleri de dijitalleşiyor.



YABANCI TURİST ‘TARİHİ YARIMADA’YA GELMEK İSTİYOR



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Old City Otelciler Platformu Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Aydın Karacabay, İstanbul’un küresel ölçekteki turizm merkezi Tarihi Yarımada’nın, salgın sonrası dönem için hazırlıklarını başlattığını söyledi. Karacabey, Tarihi Yarımada’daki otellerin salgın sürecini yenilenme ve restorasyon çalışmalarıyla geçirdiğini belirterek, “Kasımda, yüzde 55’lere varan düşüşler yaşıyoruz ancak pandemi öncesi rezervasyonu olup gelemeyen yüzlerce yabancı turist misafirimiz var. Birçoğu ‘Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Artık İstanbul’a gelmek istiyoruz’ şeklinde e-postalar atıyor. 2019’da İstanbul’da 15 milyon turist ağırladık. Pandemi yılında 3.5-4 milyon seviyelerine geriledi ancak salgın sonrasında eski rakamların da üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz” dedi.

