Otellerde artık 'her şey mesafe'

Kültür ve Turizm Bakanlığınca konaklama tesislerine yönelik yayımlanan ‘hijyen’ genelgesinin ardından Antalya’daki otellerde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Otellerin girişinden lobiye, restorandaki açık büfelerden havuz ve plajdaki şezlong düzenine kadar her alanda sosyal mesafe kuralına göre çalışma yapılıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Tüm paydaşların ortak hareket ettiği, sağlıklı güvenilir bir ortam yaratıp, misafirlerimize kavuşmak istiyoruz” diye konuştu.

ŞEZLONGLAR DİZİLDİ



Belek Turizm Merkezi’nde hizmet veren Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı ise, yaptığı değerlendirmede, hijyene yönelik mesafelerin açıldığı, daha az misafirin olacağı bir döneme geçileceğini söyledi. Tüm oturma alanlarını tasarladıklarını, şezlongları dizdiklerini aktaran Bayrakçı, amfi tiyatroyu da sosyal mesafe kurallarına göre düzenlediklerini söyledi. Bayrakçı, bu dönemde daha fazla personel olacağını vurguladı.

PAKET TUR İADESİNE AYAR



Ticaret Bakanlığı da, iptal edilen paket turlar için tüketiciye yapılacak geri ödemelerin takvimini yeniden düzenledi. Paket turlar için tüketiciye geri ödeme yapma süresi, 14 gün olarak korundu. Ancak uçaklı turlar için geri ödemenin uçuş yasağı kalktıktan 60 gün sonra başlamasına karar verdi.