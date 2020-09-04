Otel odaları ofise dönüşmeye başladı

Pandemiyle birlikte yaşanan turist kaybı nedeniyle boş kalan şehir otelleri yeni fonksiyonlarla hizmet alanlarını genişletiyor. Türkiye’de toplam 5 otelle hizmet veren Avantgarde Collection, dünya genelinde yayılan Otel Ofisi (Live/Work) konseptini Türkiye’ye taşıyor.

İLKİ LEVENT’TE OLACAK



Avantgarde Collection ve Lucis Initative Kurucusu İsmet Öztanık, konsepti ilk olarak Levent’teki Avangarde Otel’de uygulamaya başlayacaklarını, ardından yeni açılacak Şişli şubesinde de devam edeceklerini söyledi. Öztanık, yeni düzeni şöyle anlattı: “Suit ve standart odaların bazılarını birleştirip metrekarelerini büyüterek planlarını konsepte uygun yeniden tasarladık. Tasarımda pastel renkler, doğal malzemeler ve minimal bir düşünce yapısıyla hareket ederek uzun kalmak isteyenlerin rahat hissedecekleri bir atmosfer yarattık. Odalarda, güvenli ve rahat çalışmak isteyenler için ihtiyaç duydukları yüksek hızda wifi, yazıcı, kahve makinesi gibi tüm donanımlar var.”