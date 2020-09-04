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  3. Otel odaları ofise dönüşmeye başladı
04 Eylül 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

Otel odaları ofise dönüşmeye başladı

Otel odaları ofise dönüşmeye başladı
- ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Pandemi nedeniyle odaları boş kalan şehir otelleri yeni fonksiyonlarla kaybı telafi etmeye çalışıyor.

Pandemiyle birlikte yaşanan turist kaybı nedeniyle boş kalan şehir otelleri yeni fonksiyonlarla hizmet alanlarını genişletiyor. Türkiye’de toplam 5 otelle hizmet veren Avantgarde Collection, dünya genelinde yayılan Otel Ofisi (Live/Work) konseptini Türkiye’ye taşıyor.

İLKİ LEVENT’TE OLACAK

Avantgarde Collection ve Lucis Initative Kurucusu İsmet Öztanık, konsepti ilk olarak Levent’teki Avangarde Otel’de uygulamaya başlayacaklarını, ardından yeni açılacak Şişli şubesinde de devam edeceklerini söyledi. Öztanık, yeni düzeni şöyle anlattı: “Suit ve standart odaların bazılarını birleştirip metrekarelerini büyüterek planlarını konsepte uygun yeniden tasarladık. Tasarımda pastel renkler, doğal malzemeler ve minimal bir düşünce yapısıyla hareket ederek uzun kalmak isteyenlerin rahat hissedecekleri bir atmosfer yarattık. Odalarda, güvenli ve rahat çalışmak isteyenler için ihtiyaç duydukları yüksek hızda wifi, yazıcı, kahve makinesi gibi tüm donanımlar var.”

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