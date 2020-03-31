OSTİM: Şimdi farkındalık zamanı

YELDA GÖKDAĞ



Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci iş insanlarına seslenerek, tüm dünyada salgın haline gelen corona virüsünün olumsuz etkilerinin ancak toplumsal dayanışma ile hafifletilebileceğini belirterek işverenlerin de bu süreçte elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

BAHANE ETMEYELİM

OSTİM Başkanı Süleyman Ekinci ‘’Sıkıntılı günleri beraber atlatmak durumundayız. Madem ki bu ülkede kazandık böyle zor bir zamanda da belli fedakarlıklar yapabiliriz. İşverenler bu salgını bahane ederek işçi çıkarma yoluna gitmemeli. Şahsen ben ve OSİAD üyesi arkadaşlarımız bu duyarlılığı gösterecektir.’’