OSB'lerde teknolojik dönüşüm için ilk adım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ‘OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi’ kapsamında hazırlanan ‘Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü-Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması’ başlıklı rapor yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca da desteklenen proje kapsamında Doç. Dr. Mehmet Cansız tarafından hazırlanan rapor, pilot olarak seçilen Manisa OSB’de ‘Yenilik Merkezi’ kurulması için strateji ve yol haritası sunuyor.

YÜKSEK DİJİTALLEŞME



Manisa OSB’de kurulacak merkezle bir taraftan firmaların Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitesi yükseltilirken, diğer taraftan OSB’lerin firmalara yönelik hizmet ve destekleri artırılarak bu kurumların yenilikçi OSB’lere dönüşümü hedefleniyor. Raporda, Manisa’nın İzmir’le etkileşiminin önemi de vurgulanıyor. Kurulacak Yenilik Merkezi aracılığıyla Manisa OSB’nin yenilikçi üretim alanında en bilinir sanayi ve teknoloji bölgelerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

8 MİLYON LİRA BÜTÇE



Sanayi Bakanlığı’yla Manisa OSB tarafından fonlanacak toplam 8 milyon liralık bütçeye sahip projenin 18 ay sürmesi planlanıyor. Projeyle bölgesel yenilikçilik ekosisteminin kurumsal altyapısının oluşturulması, sanayicilerin ve teknolojik girişimcilerin yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi, işbirliğinin sağlanarak ticarileşmeye katkı sağlanması ve teknolojik kümelerin oluşturulması hedefleniyor. Raporda, Manisa OSB’nin altyapısı ve sanayiciye verdiği hizmetler bakımından sanayicinin beğenisini kazandığı ve verimlilik ekonomisine yönelik hizmetlerde en başta gösterilecekler arasında yer aldığı belirtiliyor. Manisa OSB üzerinden OSB’lerin yenilik temelli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla nasıl dönüşeceğine ışık tutan raporun, girişimcilik ve yenilikçilik literatürüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

EYLÜLDE SANAYİ SEKTÖRÜ İHRACATI YILIN ZİRVESİNDE



Sanayi sektörü, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılarak eylülde aylık bazda yüzde 30.5 ve yıllık bazda 6’lık ihracat artışı elde etti. Bu dönemde 12.3 milyar dolarla yılın en yüksek dış satım hacmini de yakalayan sanayi sektörüne en büyük katkı 2.6 milyar dolarla otomotiv endüstrisinden geldi. Sanayiyi oluşturan 16 alt sektörün tamamında eylülde önceki aya göre ihracat artışı kaydedilirken, artış oranında yüzde 68.6 ile otomotiv endüstrisi yine ilk sırada yer aldı. Sanayide en fazla ihracatı gerçekleştiren ikinci sektör 1.7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu.

‘CAZİBE’Lİ YATIRIM İÇİN 2 MİLYON TL ŞARTI



Resmi Gazete’de dün yayımlanan bir karara göre de, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira olması gerekecek. Diğer taraftan program kapsamındaki iller Kilis’in de eklenmesiyle 24’e ulaştı.