Ortak altyapıyla herkese hızlı ve ucuz internet

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 25. Yıl resepsiyonuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve Turkcell yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 500’e yakın davetli katıldı. Ahmet Akça resepsiyonda yaptığı konuşmada fiber internet konusunda ortak altyapının bir memleket meselesi olduğunun altını çizdi. Akça, “Bu sayede ülke kaynakları etkin kullanılacak, uluslararası rekabet gücüne sahip ortak altyapı şirketinin oluşmasıyla devletimiz daha çok gelir edecek ve vatandaşlarımız makul fiyatlarla yüksek kalitede hizmet alacaktır” dedi.

DÜZENLEME YAPACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan çeyrek asır önce kurulan Turkcell’in ülkenin en büyük GSM operatörlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini belirten Turhan, bu sayede Türkiye’nin internet ve mobil iletişim alanında çok önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayarak “Daha önce ortak altyapıyla ilgili bir protokol imzaladık. Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz” dedi. Bakan Turhan sözlerini “Elbette daha çok işimiz var. Sadece ülkemize değil, dünyanın dört bir köşesine hizmet sunan Turkcell’in 25’inci yılını kutluyorum” şeklinde bitirdi.

SEFERBERLİK KARARINI HEYECANLA BEKLİYORUZ

Turkcell’in yatırımlarının önemli bir kısmının fiber altyapılara yapıldığının altını çizen Ahmet Akça “Son iki yıldır fiber kazı izni alamıyoruz. Her yerden herkese genişbant internet hedefine ulaşabilmesi için bir yatırım seferberliğinin başlatılmasını heyecanla bekliyoruz” dedi.

25 YILDA 50 MİLYAR YATIRIM YAPTIK

25. yıl resepsiyonunda konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise “Kuruluşumuzdan bu yana geçen 25 yılda ülkemize katma değer katmak için çalıştık. Bunun için de kuruluşumuzdan bugüne kadar 50 milyar TL’lik bir yatırım yaptık. Üstelik bu yatırımın yarısından fazlasını son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdik. Önümüzdeki üç yılda 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz. 25 yıldır olduğu gibi ülkemize ve insanımıza değer katmaya, durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İLKLERLE TURKCELL

1994 – Cep telefonundan ilk ‘Alo’ gerçekleşti.

1995 – İlk SMS gönderildi

2002 – İlk MMS gönderildi ve milli takımlar sponsorluğu başladı.

2003 – İlk mobil ödeme gerçekleşti.

2007 – İlk fiber internet hizmeti verilmeye başladı ve Ar-Ge Merkezi hayata geçti.

2009 – İlk 3G hizmeti verilmeye başlandı

2016 – Cep telefonundan 4.5G hizmeti verilmeye başlandı ve dünya standartlarında ilk veri merkezi açıldı. Zeka Gücü Projesi başladı.

2018 – ULAK ilk yerli baz istasyonu şebekede sinyal verdi.