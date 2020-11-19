'Ortak akıl' vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine girdiğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ekonomi Şûrası’na katılan Başkan Erdoğan Türkiye’nin önünde yeni bir dönem olduğunu belirtti. Erdoğan bir süredir çalışmalarını sürdürdükleri hukuk ve ekonomi reformlarının bu yeni dönemin hazırlıkları olduğuna işaret ederek, “Temelini attığımız, tabiri caizse kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek atılımın eşiğindeyiz. İnşallah ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor” dedi.

ARAÇ DEĞİŞTİRME ZAMANI



Gerçekleştirilen reformlarla Türkiye’yi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya çıkardıklarını belirten Erdoğan şunları söyledi: “Şimdi salgının ortaya çıkardığı değişim süreciyle dünya ile birlikte Türkiye de yeni bir döneme giriyor. Ülkemiz yatırımın, üretimin ve ticaretin yükselen merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.”

TEBESSÜMLE YAD EDECEĞİZ



Erdoğan “Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki yıl tüm bu zorlukları geride bırakmış olarak bugünleri acı bir tebessümle yad edeceğiz” dedi. Erdoğan’ın konuşmasının ardından, TOBB ETÜ Hatıra Ormanı’na canlı bağlantı yapıldı. Burada Erdoğan adına çınar fidanı dikildi. Şûraya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar da katıldı.

TOBB Ekonomi Şûrası’na katılan Başkan Erdoğan, iş dünyasını daha fazla üretim, yatırım ve ihracat yapmaya çağırdı.

YÜKSEK FAİZİN NELERE MAL OLDUĞU ORTADA



Erdoğan, “Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. Üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Peki ihracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? O da mümkün değil. Öyleyse bu noktada çok dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda iş dünyamızın temsilcileri olan sizlerle istişare etmeye özel önem veriyoruz. Yüksek faizden arındırılmış çok sayıda destek paketini hayata geçirdik” dedi.

TÜRKİYE’YE YATIRIM ARTACAK



Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ”Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021’in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor. Küresel değer zincirleri kısalacak, Türkiye’ye olan iş ve yatırım talebi artacaktır. Ülkemiz için yeni fırsatlar doğacaktır” dedi.

HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON



“Eylül ayına ilişkin gelen öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyümeyle kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak. Mali disiplini koruyarak, yapısal ve mikro reformları hayata geçirerek büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.”