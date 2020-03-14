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  3. Orta Avrupa'yı Adriyatik'e Türk şirketi bağlayacak

Orta Avrupa'yı Adriyatik'e Türk şirketi bağlayacak

Orta Avrupa'yı Adriyatik'e Türk şirketi bağlayacak

42.6 kilometrelik ‘Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı' ihalesini kazanan Cengiz İnşaat, projeyi 2024 yılında teslim edecek.

Cengiz İnşaat, Hırvatistan’da 405 milyon euro ihale bedelli 42.6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı ihalesi için imzayı attı. 2024’te faaliyete geçecek demiryolunda trenlerin hızı saatte 160 kilometreye ulaşacak. Hırvatistan’da yapılacak hatla Macaristan, tren yoluyla Adriyatik Denizi’ne bağlanmış olacak. Böylece İber Yarımadası’ından başlayarak Ukrayna’ya ulaşan demiryolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik’e bağlanacak.

% 85’İNİ AB KARŞILIYOR

Hat, ulaşım ve taşımacılık sektöründe bölgeye büyük avantaj sağlayacak. Bu kritik özelliği nedeniyle de maliyetinin yüzde 85’i Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. İhaleye en uygun teklifi Çinli Sinohydro Corporation sundu ancak yükümlülükleri yerine getiremeyeceği ortaya çıkınca ihaleden elendi. 

42 KM, 42 AYDA TAMAMLANACAK 

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, “42 kilometrelik bir hat 42 ayda bitirilecek. Bu hızlı bir süre” dedi. Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu ise, “Birinci görevimiz zamanında teslim etmek” dedi.


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