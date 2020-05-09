Orta Asya pazarına giriş yaptı! TAV, Almatı'yı 415 milyon dolara aldı

TAV Havalimanları, Kazakistan’ın ticari başkenti ve en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı’yı satın almak üzere hisse alım sözleşmesini imzaladı. TAV ve VPE Capital’in oluşturduğu konsorsiyum, havalimanını tüm işletmeleriyle birlikte 415 milyon dolara satın aldı.Böylece TAV’ın dünyada işlettiği havalimanı sayısı 15’e çıktı. TAV’ın konsorsiyumdaki payı yüzde 75’ten az olmayacak şekilde bir yapı oluşturuldu.

TRAFİĞİN YÜZDE 68’İ



Ülkenin toplam yolcu trafiğinin yarısı ve kargo trafiğinin yüzde 68’i Almatı’dan geçiyor. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Orta Asya pazarına girmek bizim için önemli bir stratejiydi. İki ülkenin ticari ve turizm ilişkilerine çok büyük bir katkımız olacağına inanıyorum” dedi.

YENİ TERMİNAL YATIRIMI PLANI



Şener, şöyle devam etti: “Air Astana çok iyi yönetiliyor. THY’nin de orada daha da büyüyeceğine inanıyoruz. 6.5 milyon yolcusu var. Havalimanına 150-200 milyon dolar yatırımla yeni bir yatırım yapacağız. Böylece kapasite 14 milyona çıkacak.”