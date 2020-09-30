Ormanköy Çarşı için talep toplama süreci başladı

DAP Yapı tarafından Çekmeköy’de hayata geçirilen Ormanköy projesinde, mağaza ve dükkanların yer aldığı ticari üniteler için ön talep başladı. Özellikle geniş ailelerin ve oturmaya yönelik taleplerin yoğun olduğu ve ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle ormanın içerisinde hayata geçirilen projenin, ticari üniteleri ön talep avantajıyla yatırımcılara sunulmaya başlandı. Ticari etki alanı olarak 2 milyon insana hitap eden Alemdağ Caddesi’nin en değerli bölgesinde, 70 adet; 68 metrekare ile 450 metrekare arasında mağaza ve dükkanın bulunduğu proje, merkezi konumuyla yatırımcılara büyük bir avantaj sunuyor. Ticari üniteler için 120 ay vade imkanıyla da cazip koşullar sağlanıyor.

ALEMDAĞ CADDESİ’NDE



Açık hava ticaret merkezi özelliği taşıyan Ormanköy Çarşı’daki dükkan ve mağazalar, Alemdağ Caddesi üzerinde, yürüme mesafesindeki yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı, araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölge halkına hitap ediyor. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Ormanköy Çarşı, İstanbul’un en yeni, en dinamik ve sağlıklı ev konseptine en yaraşır alışveriş ortamını hem ziyaretçilerine hem de perakende sektörüne sunmuş olacak. Bölgenin ilk planlı mağaza karması olma özelliğine sahip Ormanköy Çarşı ile cadde mağazacılığına yeni bir bakış açısı sunmak istedik” dedi. Yılmaz şöyle devam etti: “Alemdağ Caddesi, son yıllarda ciddi bir insan trafiğine sahne oluyor. Bu açıdan bakıldığında, Ormanköy Çarşı çatısı altındaki ticari üniteler, özellikle yatırımcılar ve perakende sektörü açısından büyük potansiyel taşıyor. Özellikle beyaz yakalı ve alım gücü yüksek bir kesimin yaşadığı bu bölge, önümüzdeki dönemin bir numaralı çekim merkezi olmayı sürdürecek.”

YENİ ÇEKİM MERKEZİ



İstanbul’un yeni ulaşım akslarının tam merkezinde yer alan Ormanköy projesi, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarına yaklaşık 10 dakikalık mesafede olmasının yanı sıra, Üsküdar-Çekmeköy Metro İstasyonu’na 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 20 dakika ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 20 dakika mesafede konumlanıyor.

İSTEYENE ‘BAHÇE VİLLA’ DİLEYENE ‘TERAS LOFT’



Bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerin bulunduğu Ormanköy projesinde, adına ‘Villa Bahçe’ denilen özel üniteler tasarlandı. Tamamen oturmaya yönelik, daire gibi fonksiyonel ve kompakt, villa gibi size özel ve müstakil olan “Bahçe Villa”ların özel bahçelerinde, organik sebze-meyveler yetiştirmek mümkün. Bunun yanında, 2.5+1 ve 3.5+1 dairelerin uçtan uca camlarıyla panoramik orman manzarası sunan ekstra odalarını dilerseniz çalışma odası, dilerseniz de hobi odası olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Teras Loft adı verilen ve 80 metrekareye kadar teras alanı bulunan ünitelerde, tavanı kaplayan pencerelerle güneşe doyacağınız kadar geceleri de yıldızları izleyebiliyorsunuz.

BEŞ MADDEDE SAĞLIKLI EV KRİTERLERİ



DAP Yapı bünyesinde, tamamen doktorlardan oluşan özel bir “Sağlık Kurulu” oluşturduklarını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Ormanköy projesinde hayata geçirdikleri ‘Sağlıklı Ev Kriterleri’ni şöyle sıraladı:

• Birincisi her binada elbette asansör olacak. Fakat asansöre ihtiyaç du ymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve sağlıklı ev diyoruz.

• İkincisi ise bahçe konusu… Sağlıklı evlerde bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip bulunacak.

• Üçüncüsü orman konusu çok önemli… Çünkü ormanlarımız sadece oksijen deposu değil aynı zamanda da şifa kaynağı… Bu yüzden sağlıklı ev orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olmak zorunda.

• Dördüncü olarak bir diğer konu da hiç şüphesiz projede kullanılan havalandırma sistemi… Sağlıklı Ev’ dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve ‘bağımsız’ olması büyük önem taşıyor.

• Beşinci ve son kriter ise hepimizin bildiği gibi elbette deprem yönetmeliği… Sağlıklı Ev, en son 2019 yılında güncellenen deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmek zorunda.

SABAH SPORUNUZA CEYLAN AT VE SİNCAPLAR EŞLİK ETSİN



1+1’den 5+1’e kadar farklı konut seçeneklerinin bulunduğu Ormanköy projesi, bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerle dikkat çekiyor. Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde yer alan ve Sağlıklı Ev konseptiyle inşa edilen Ormanköy projesinin yüzde 90’ı yeşil alanlar için ayrıldı. Ziya Yılmaz, şöyle konuştu: “Ormanköy projemizde sabahları koşunuzu yaparken sincapların, ceylanların ve atların size eşlik etmesi şehrin stresinden uzaklaşmanızı sağlayacak. Ormanköy yaşam vadisinde, 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanı; devasa bir gölet ve içerisinde yer alan binlerce su bitkisi, ceylanlar için koru alanı, atlar için özel padok alanı, alabalık gölü, açık hava sinema ve konser alanı, 3 bin metrekarelik etkinlik alanı ve yarı olimpik havuz da yer alıyor.”