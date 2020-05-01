Orman köylüsünün kredisine erteleme

İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi. Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak. Kredi alacaklar için erteleme süresinde herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.