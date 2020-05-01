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Orman köylüsünün kredisine erteleme

Orman köylüsünün kredisine erteleme

Orman köylülerine ve kooperatiflere verilen kredilerin taksitleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi. Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak. Kredi alacaklar için erteleme süresinde herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek. 


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