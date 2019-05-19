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Orman köylerini güneş tarlaları aydınlatacak

Orman köylerini güneş tarlaları aydınlatacak

Köylerin elektriğini karşılamak için planlanan güneş tarlaları projesinde ihale süreci başlıyor.

Miray ÇİMEN

Köylerin elektriğini karşılamak amacıyla hayata geçirilen güneş tarlaları projesinde ihale tarihi belli oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü’nün başlattığı projede ihale teklifleri 10 Haziran’a kadar alınacak. Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi Kulak Köyü’yle Konya’nın Ilgın İlçesi Gökbudak Köyü’nde pilot olarak kurulacak 100 kWp kapasitelik güneş santralları köylerin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak. 2 orman köyüne yapılacak sistem için ihale süreci 9 Mayıs’ta başlayıp, 10 Haziran’da bitecek. 100 kWp kapasiteli her bir tesisin üreteceği enerjiyle 70 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanması planlanıyor. 

20 YIL ÜCRETSİZ OLACAK

Proje daha sonra yaklaşık 300 köye yayılacak. Köyler için yeni bir elektrik tüketim modeli de geliştirilecek. Köylülerin üye olduğu bir yenilenebilir enerji kooperatifi kurulacak. Köyün hane halkı normal aylık elektrik faturalarını ödemeye devam edecek. Yaklaşık 7 yıl sonra ise tesisin borcu bitecek ve santral köylülere en az 20 yıl daha ücretsiz elektrik sağlayacak. 

 

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