Orman Genel Müdürlüğü eleman alımı ne zaman? OGM alımı şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alımı yapıyor. Toplamda 122 sözleşmeli personel alımı için başvurular 1 Haziran'a başladı. Başvurular isealim.ogm.gov.tr adresinden kabul ediliyor. Alım için şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmiyor. OGM alımı şartları ve merak edilen diğer detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile giriş yaparak yapabiliyor. Başvuru işlemleri yarın gece saat 23:59’da sona erecek olup bu süre kesinlikle uzatılmayacağı açıklandı.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Orman Genel Müdürlüğü eleman alımı şartları genel şartlar ve özel şartlar olarak açıklandı. Başvuru genel şartlarının başında 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıma koşulu yer aldı.

Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek olup ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacağı bildirildi. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği de vurgulandı.

Alım için belirlenen özel şartların başında 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınmış olması, son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün alınmamış olması istendi.

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; C sınıfı ehliyete sahip olmak ve cinsiyeti Erkek olmak şartı arandı.

Avukat pozisyonuna başvuranlar için ise avukatlık ruhsatnamesine sahip olunması istendi.