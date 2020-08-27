Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3395
  • 8,6709
  • 457.065
  • 1108.13
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:10 | Son Güncelleme:

ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi

ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi
İHA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Giresunlu üreticilerimizin ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi" dedi.

Sabah saatlerinde Giresun il merkezinde TMO 2020 yılı fındık alım törenine katılan ve kuru üzüm alım fiyatlarını açıklayan Bakan Pakdemirli, ardından Giresun’da meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi kapsamında bölgedeki çalışmalarını sürdürdü. Bakan Pakdemirli, selden zarar gören Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde incelemelerde bulundu. DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Soğukpınar beldesinde bent ve rusubat temizleme çalışmalarını yerinden inceleyen Bakan Pakdemirli ardından aynı beldede bir fındık bahçesine girerek dalından fındık topladı, kurutulmak üzere serilen fındığın tadına baktı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada “Üreticilerimizin Orköy projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelenmiştir” dedi.

Rusya ABD'yi suçladı: Devriyeyi engellemeye çalıştılar
Rum Bakan AB'den destek dilendi: Türkiye'ye karşı birleşelim
İlk kez görüntülendi: İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin yanma testi
Cinnet getirdi: Çocuklarının gözü önünde eşini öldüresiye darp etti
Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor
Eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı

Eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı

Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da 'Büyük Taarruz' i�

Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da ''Büyük Taarruz'' için uçtu

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğ

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğal güzelliğiyle büyüledi

26 Ağustos 2020 reyting sonuçları listesi

26 Ağustos 2020 reyting sonuçları listesi