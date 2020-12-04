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  • Orhangazi TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 4 Aralık Orhangazi TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?
04 Aralık 2020 Cuma 13:56 | Son Güncelleme:

Orhangazi TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 4 Aralık Orhangazi TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

Orhangazi TOKİ kura sonuçları açıklandı mı" 4 Aralık Orhangazi TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir"

Orhangazi TOKİ kura sonuçları merakla araştırılıyor. Bursa Orhangazi projesi kapsamında İdare stoklarında yer alan 44 adet konut KURALI SATIŞ yöntemi ile satışa sunuldu. Dairelerin “Konut Belirleme Kurası” bugün gerçekleşti. Peki, Orhangazi TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 4 Aralık Orhangazi TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ Bursa Orhangazi projesi kapsamında stoklardaki 44 adet konut için kura çekilişi bugün gerçekleşti. Projedeki 44 adet konutun “Konut Belirleme Kurası” Corona virüs tedbirleri sebebiyle 04 Aralık 2020 tarihinde, Saat 11:00’da gerçekleşti. Peki, Orhangazi TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 4 Aralık Orhangazi TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

ORHANGAZİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bursa Orhangazi Toplu Konut Projesinde Kuralı Satış yöntemi ile satışa sunulmuş olan 44 adet konutun “Konut Belirleme Kurası” Corona virüs tedbirleri sebebiyle 04 Aralık 2020 tarihinde, Saat 11:00’da Bilkent Plaza A3 Blok 61 Nolu Ofis’te noter huzurunda SEYİRCİSİZ olarak gerçekleştirildi.

Kura çekilişi Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Canlı yayını kaçıranlar, sonuçları öğrenmek için TOKİ'nin Youtube sayfasından kura çekilişinin tekrarını izleyebiliyor.


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