Çiftçiye organik gübre desteği ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilere uygulanacak desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülke topraklarının organik madde kapsamının yükseltilmesi, kimyevi gübre kullanım etkinliğinin artırılması ve toprakların ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin ülke kaynaklarından karşılanması amacıyla ilk defa geçen yıl normal gübre desteğine ek olarak organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilerin desteklenmesine başlandığını hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda çiftçilere dekar başına 10 lira ödendiğini kaydetti.

18 bin 892 çiftçiye 14 milyon 481 bin lira destek

Pakdemirli, "Başvuru, icmal, askı ve kontrolleri tamamlanan 57 ilde 18 bin 892 çiftçimize 14 milyon 481 bin liralık destek ödemelerine 15 Mayıs'ta başladık." ifadesini kullandı.