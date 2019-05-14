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  3. Ordu'da üretilen arı sütü 20 bin TL'ye satılıyor

Ordu'da üretilen arı sütü 20 bin TL'ye satılıyor

Ordu'da üretilen arı sütü 20 bin TL'ye satılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, arı sütünün kilosunun Türkiye'nin bazı bölgelerinde en az 5-7 bin liradan, az üretildiği dönemlerde 10-20 bin liradan alıcı bulabildiğini belirterek, 'Arı sütü, arıcılık yapanlara bal satışının yanında büyük kazanç sağlıyor.' dedi.

Güler, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye'nin en çok bal üreten ili Ordu'da, arı sütü üretiminin ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi.

Kilogramı 5-7 bin lira arasında değişen bu ürünün, iyi bir gelir kaynağı olduğuna işaret eden Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesinin ilerleyen dönemde bununla ilgili çalışmalar yapacağını belirtti.

Güler, bölge halkının arı sütünden daha fazla gelir kazanmasının son derece mümkün olduğunu ifade ederek, "Türkiye arı sütünden 31 ton ithal ediyor, biz ise bunun 1 tonunu üretiyoruz. Kavanoz kavanoz, teneke teneke bal üretiyoruz ama en kıymetli olan arı sütünü ıskalıyoruz. Yani esas para orada. Kilosu 5 ile 7 bin lira arasında değişiyor." dedi.

Arı sütü üretiminin avantajlarına değinen Güler, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz günlerde arıcı hanımlar ile sertifika töreninde konuştuk. Bir hanım bir yıl boyunca 10 kilo arı sütü yapıyor. Kilosunu 5 bin liradan hesap edersek yılda 50 bin lira yapıyor. Bir günde yarım gün çalışacak ve yılda 50 bin lira para kazanabilecek. Bu da ayda 4 bin lira yapar. 'Beni işe koy' diye gelen kişi asgari ücretle 2 bin liraya çalışıyor. Halbuki arı sütünde çalışarak 4 bin lira para alıyor. Oturduğunuz yerden halı dokumaktan daha faydalı bir iş."


Güler, imkanı olanlara arı sütü üretimini önererek, "Arı sütünün kilosu Türkiye'nin bazı bölgelerinde en az 5-7 bin liradan alıcı buluyor. Az üretildiği dönemlerde 10-20 bin liradan alıcı bulabiliyor. Arı sütü, arıcılık yapanlara bal satışının yanında büyük kazanç sağlıyor." diye konuştu.

Yeni dönemde tarım alanında gelir getiren bu tür işlere yoğunlaşacaklarına dikkati çeken Güler, "Önümüzdeki dönem artık seçim olmayacağı için geçim dönemi olacak. Geçim de ekonomiyle kalkınmayla ve üretimle olacak. Onun için çalışmalarımızın birinci unsuru üretim ve verimliliktir. Bununla ilgili her şeyi değerlendireceğiz. Birlikte kolları sıvayacağız." ifadelerini kullandı.

(AA)

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